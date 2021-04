Filho atira contra pai para defender avô de agressões no Amazonas

Ainda de acordo com a polícia, o idosos recebeu atendimento médico em domicílio. Já o filho da vítima, suspeito de cometer as agressões, também foi encaminhado para o hospital para receber atendimentos médicos.

Segundo informações de testemunhas, o homem agrediu o idoso com pedra e teria quebrado uma das mãos da vítima. O adolescente viu as agressões e atirou contra uma das pernas do próprio pai. O adolescente fugiu após o crime.

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos atirou contra o próprio pai, no município de Maués, interior do Amazonas, para impedir o avô, de 84 anos, de ser agredido pelo homem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.