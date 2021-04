Cerca de 25 pessoas são presas durante o fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - Durante os patrulhamentos realizados no final de semana, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 25 pessoas e apreendeu três adolescentes em municípios do interior do estado. As prisões e apreensões foram efetuadas por crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, violência doméstica e ameaça.

Uma arma de fogo, 185 porções de entorpecentes e R$ 42 em espécie foram apreendidos durante as ações. As ocorrências foram registradas nos municípios de Fonte Boa, Humaitá, Boca do Acre, Lábrea, Benjamin Constant, Coari, Tabatinga, Manacapuru, Anamã, e Japurá.

Na noite deste domingo (18), os policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar do município de Coari prenderam um homem de 21 anos e apreenderam três adolescentes por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com eles foi encontrada uma pistola calibre 20 com três cartuchos e 20 porções de maconha. O homem foi levado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

Policiais do município de Humaitá prenderam dois jovens, de 19 e 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Eles estavam comercializando drogas em uma casa, localizada na rua Dom José, bairro Nova Esperança, onde foram localizados pelos policiais. Com eles a guarnição apreendeu 25 porções de entorpecentes e R$ 30 em espécie. Os infratores foram conduzidos à 8ª Delegacia Interativa de Humaitá (DIH).

Na noite desta sexta-feira (16), policiais do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM), em ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam um homem de 20 anos que possuía um mandado de prisão por furto, no município de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus.). O suspeito foi conduzido e apresentado ao 81° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Anamã.