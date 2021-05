Mais de 40 pessoas são presas neste fim de semana em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 47 pessoas e apreendeu quatro adolescentes durante patrulhamentos realizados entre a manhã da última sexta-feira (28) e a madrugada deste domingo (30), na capital. Os bairros Coroado, Compensa e Nova Cidade registraram a maioria das ocorrências deste final de semana. Crimes como tráfico de drogas, receptação, furto e direção perigosa motivaram grande parte das prisões na cidade.

As guarnições da PM ainda tiraram de circulação mais de 500 porções de entorpecentes, seis armas de fogo, 14 munições e mais de R$ 5,5 mil em espécie, fruto de práticas ilícitas. Dez veículos com restrição de roubo ou furto também foram recuperados durante as ações.

Na tarde de sexta-feira, policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 20 anos, em flagrante, por tráfico de drogas, no bairro Coroado, zona leste da cidade. Uma porção de maconha e 55 porções de oxi foram encontradas com o suspeito. Ele foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No sábado (29/05), um homem de 23 anos foi preso na avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Os policiais apreenderam com o infrator uma porção média de skunk, duas porções de oxi, duas porções de cocaína e R$ 27 em espécie. Ele foi conduzido ao 6º DIP.

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. A guarnição encontrou em posse dos adolescentes 40 porções de cocaína e R$ 12 em espécie. Após a apreensão, a dupla foi levada à Delegacia Especializada na Apuração de Atos Infracionais (Deaai)++9

Veículos recuperados:

Motocicletas

· Honda CG 160, cor cinza, placa QZB-5C63

· Honda CBX 250, cor vermelha, placa JWY-1128

· Honda CG 150, cor vermelha, placa NOY-7795

· Honda CG 125, cor preta, placa JXT-6633

· Honda CG 160 Titan, cor prata, placa PHS-5D66

Carros

· Hyundai HB20, cor marrom, placa PHP-9110

· Fiat Argo, cor vermelho, placa QZA-3G53

· Hyundai Tucson, cor prata, placa JXV-7C92

· Chevrolet Corsa, cor cinza, placa NAH-3317

· Chevrolet Prisma, cor vermelha, placa NOY-6958