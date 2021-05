Homem que morava em mata é encontrado morto com 23 facadas em Manaus

Manaus/AM - Um homem, até o momento não identificado, com idade entre 25 e 30 anos, foi encontrado morto em uma área de mata do bairro Nova Esperança, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem estava com 23 golpes de faca na barriga e nas costas. Ele fazia uso de uma tornozeleira eletrônica quando foi morto e morava em um casebre montado no local.

"A PM foi acionada via denúncia anônima e chamou a perícia. A vítima possui 23 perfurações de arma branca. Estamos fazendo todo o levantamento das investigações ainda", disse o delegado Daniel Verzzani.

A reportagem não conseguiu contato com policiais sobre há quanto tempo a vítima residia no local e nem que crime estava respondendo.

O corpo foi encontrado por moradores do local que acionaram a polícia. Ninguém quis comentar sobre o crime no local por se tratar de área vermelha pela disputa de território no tráfico de drogas.

A vítima foi encaminhada ao IML, onde aguarda identificação de familiares. Autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).