Mais de 4 mil produtos falsificados são apreendidos em lojas do Centro de Manaus

Manaus/AM - Cerca de 4.300 produtos falsificados, entre carregadores e acessórios de celular, controles de videogame, fones, entre outros itens, das marcas Apple, Sony e Nintendo, foram apreendidos nesta quinta-feira (09) em lojas do Centro de Manaus.

De acordo com o delegado Rafael Guevara, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), o comércio vendia produtos falsificados e em desacordo com normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“A ação foi realizada com base em denúncias das próprias fabricantes, relatando que as lojas estavam vendendo produtos falsificados e totalmente fora das normas de fabricação do Inmetro, como carregadores que oferecem risco de superaquecimento e de pegar fogo”, disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, foram instaurados Inquéritos Policiais (IP) para a apuração dos crimes, e os proprietários foram notificados para comparecer à Decon para prestar esclarecimentos.