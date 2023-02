Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de sequestrar mulher no Shopping Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - José Antônio Silva de Souza, de 33 anos, e Lucas dos Santos Conceição, de 25 anos, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas. Eles são suspeitos de sequestrar uma nutricionista no estacionamento do shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

"O crime é grave e sabe-se que a conduta imputada aos indigitados agentes provocam acentuado impacto na sociedade e ganham rapidamente repercussão negativa e causa clamor público, como de fato ocorreu na cidade de Manaus com massiva veiculação nas redes sociais e nos veículos de imprensa, o que insta rápida resposta do aparelho estatal, com a imediata e equilibrada prestação da atividade jurisdicional", diz trecho da decisão do juiz plantonista Luis Allberto Nascimento Albuquerque ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Os homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde vão permanecer à disposição da justiça. O terceiro envolvido no crime está sendo procurado pela polícia.