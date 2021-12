Mais de 30 quilos de cocaína e espingardas são apreendidos em embarcação em Manaus

O material foi apreendido e encaminhado ao 19º DIP. Segundo informações da polícia, denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.

De acordo com informações da polícia, uma testemunha realizou uma denúncia anônima informando que havia drogas em uma embarcação na comunidade citada. Ao chegar no local, os policiais encontraram 32 tabletes de cocaína e duas espingardas calibres 16 e 20.

