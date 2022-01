Mais de 20 pessoas são presas em operação no Amazonas

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Vinícius Almeida, destacou o trabalho de integração das forças de segurança. “O Estado do Amazonas vive um momento ímpar na segurança pública, de união de esforços e de investimentos nunca visto pelas nossas instituições”, ressaltou.

Em duas ações realizadas ontem (26), pelos agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), 11 pessoas foram presas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As ações aconteceram no bairro Compensa, zona oeste e no município de Iranduba.

