Mais de 1 tonelada de maconha e carros roubados são apreendidos pela PF

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e demais Unidades da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Após o flagrante, os policiais realizaram uma vistoria pelo entorno da chácara e localizaram uma propriedade, com indícios de abandono e veículos estacionados. Ao verificarem os dados desses veículos, foi constatado que se tratavam de carros roubados, com registro nas cidades de Medianeira/PR e Cascavel/PR.

Com a localização do grande volume de entorpecentes, o morador da chácara foi preso em flagrante pelos policiais.

Ao realizar a abordagem no local, os policiais localizaram, em um dos cômodos da chácara, diversos fardos embalados com tabletes de maconha, totalizando cerca de 1.313 kg de drogas.

Em ação integrada, no âmbito da Operação Hórus, policiais federais, policiais civis e do BPFRON realizavam patrulhamento nas principais rotas de entrada de entorpecentes e mercadorias contrabandeadas no Lago de Itaipu, quando identificaram uma movimentação suspeita em uma chácara na zona rural do distrito de Moreninha.

