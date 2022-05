Homem é preso com arma escondida no porta-luvas de carro em Manaus

Conforme os Policiais Militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição estava realizando patrulhamento em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando abordaram o Jeep Compass, cor azul, e após busca, encontraram uma pistola calibre 380, com dois carregadores e 28 munições dentro do porta luvas do veículo.

