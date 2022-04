Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar criança autista espancada em Manaus

As investigações apontaram que o casal eram os principais envolvidos na morte do menino. Eles tiveram o mandado de prisão expedido e foram presos essa manhã em bairros distintos, localizados na zona Leste.

O menino teve os órgãos estourados por conta das pancadas e sofreu hemorragia interna. De acordo com a delegada Joyce Coelho, as investigações iniciaram no dia 29 de março, quando a criança deu entrada no Hospital Joãozinho com sinais de espancamento.

