Mãe e filho são presos com mais de 1,5 kg de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Mãe e filho, respectivamente de 39 e 20 anos, foram presos neste domingo (30) em Benjamin Constant, no interior do Amazonas. Com eles foram apreendidos mais de 1,5 kg de drogas, arma de fogo, além de materiais usados para embalo e confecção de drogas.

De acordo com os militares, por volta de meia-noite, durante patrulhamento, a dupla em atitude suspeita tentou correr ao notarem a aproximação da viatura, deixando para trás dois pacotes de maconha.



Um deles conseguiu fugir, enquanto o outro, de 20 anos, foi abordado e reconhecido pelos militares como sendo ligado a grupos criminosos que atuam naquela região. Segundo os policiais, a unidade militar já teria recebido várias denúncias sobre a prática de venda e distribuição de drogas na localidade.



A distribuição seria feita por uma mulher de 39 anos e o filho dela, o jovem detido pela PM. Os policiais encontraram mais dois papelotes no bolso do rapaz.



A mãe do jovem foi encontrada na residência deles, onde os PMs também apreenderam mais de 1,5kg de pasta base de cocaína; 132 gramas de maconha; oito papelotes de maconha; 89 gramas de cocaína; duas balanças digitais; R$ 236 em espécie; uma arma de fogo calibre 22; um par de coletes balísticos numeração 35986; uma capa de colete balístico; um binóculo camuflado; fita transparente; um farol de embarcação; um aparelho celular; um tablet e vários materiais para confecção e embalo de drogas.



Mãe e filho foram presos e apresentados à delegacia de Benjamin Constant.