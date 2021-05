Dono de mercadinho é baleado durante tentativa de assalto em Manaus

Manaus/AM – O dono de um mercadinho, de 39 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no estabelecimento, na tarde deste domingo (30), no bairro União da Vitória, zona Oeste. Os suspeitos do crime foram capturados.

De acordo com informações da polícia, dois homens entraram no mercadinho e um terceiro comparsa, em um carro, ficou aguardando do lado de fora. O assalto deu errado e o que estava no veículo fugiu deixando os outros dois para trás.

Para tentar sair da cena do crime, a dupla roubou um motociclista, mas na avenida Torquato Tapajós eles colidiram com um carro. Um deles foi capturado e espancado por populares. O outro tentou fugir, mas se deparou com a viatura da polícia.

O dono do mercadinho foi socorrido e encaminhado para a UPA do Campo Sales. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.