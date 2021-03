Mãe e filho de 10 anos são assassinados a facadas dentro de casa

Uma mulher de 48 anos e seu filho de 10 anos, foram mortos a facadas dentro de sua casa, na madrugada desta segunda-feira (8), na zona Leste de São Paulo. Um vizinho, de 18 anos, foi apreendido em flagrante.

Segundo o IG, a polícia contou que esse vizinho teria adentrado na residência e esfaqueado as vítimas. Ao tentar fugir pelos fundos do imóvel, ele acabou sendo preso. Antes de entrar na casa, o homem danificou as câmeras de segurança e quebrou o vidro de uma janela para poder entrar no local.

Ainda segundo as autoridades, a criança se encontrava na sala, jogando videogame, no momento em que a residência foi invadida. A mãe estava no andar superior do imóvel, desceu correndo e também foi atacada.

O criminoso teria tido uma discussão com a mulher na tarde de domingo (7). Existe especulações de que discussão teria começado por causa de música alta e uma outra versão é de que o homem estaria usando drogas. A vizinhança relatou que o agressor sofre de esquizofrenia e epilepsia.

O caso está sendo investigado no 31º DP, na Vila Carrão.