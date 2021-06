Lutador de MMA suspeito de matar bebê a socos é preso no Amazonas

Manaus/AM - O lutador de MMA Alesson Glória, 25, foi preso nesta terça-feira (22), no município de Barreirinha, no interior do Amazonas. Ele estava foragido desde 2019, acusado de matar a enteada, uma bebê de apenas um ano e meio.

O homem estava escondido na casa de familiares e foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Depca) com o apoio da PM local.

Para quem não lembra do caso, o crime aconteceu em março de 2019, na casa onde Alesson morava com a esposa e a vítima, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Na ocasião, a criança foi esmurrada até a morte. O homem teve a prisão preventiva decretada dois dias depois, mas conseguiu escapar e fugir por mais de dois anos.

Após a captura, Alesson foi levado para uma delegacia em Parintins e deve ser transferido para Manaus nesta quarta-feira (23).