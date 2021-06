Casal desaparece e é achado morto no banheiro de apartamento

Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana, de 30 anos, foram achados mortos, na noite dessa terça-feira (22) no banheiro do apartamento de luxo onde moravam no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Conforme a polícia, a suspeita é que eles tenham morrido asfixiados por conta de um vazamento de gás no local.

O casal foi encontrado por amigos que estranharam a falta deles no trabalho. Os dois não davam notícias desde a tarde de segunda-feira (21). Segundo o G1, o apartamento tinha fechadura eletrônica e os amigos tinham a senha.

Eles estranharam Nathalia e Matheus não comparecerem aos seus respectivos trabalhos e nem atenderem os telefones e decidiram ir ao local.

Ao entrarem no apartamento, encontraram os dois desacordados, caídos no box do banheiro. O corpo deles foi removido na madrugada de hoje (23) e deve passar por exames de perícia, mas a polícia encontra indícios de vazamento na encanação de gás e acredita que essa possa ter sido a causa da morte.

Nenhum sinal de violência foi encontrado no apartamento. Nathalia era psicóloga e deixa um filho de 9 anos que estava com a avó desde o dia do desaparecimento dela.

Ela chegou a almoçar com a mãe ainda na segunda-feira e por conta do trabalho, pediu que ela pegasse o menino.