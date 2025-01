Líder do tráfico, 'Macaco' é preso com 7 armas e 6 tabletes de drogas no Alvorada

A PM foi até a região e encontrou dois suspeitos, entre eles, o Macaco. Eles ainda tentaram fugir, mas foram pegos pelos militares. Ao todo, foram encontrados 7 armas de fogo, sendo 5 pistolas e 2 revólveres e 6 tabletes de maconha. Parte do material estava com eles na hora da abordagem e parte estava escondido nas proximidades.

Manaus/AM - Um homem, identificado apenas como 'Macaco', foi preso na noite desta sexta-feira (03), com 7 armas e drogas, no bairro Alvorada 3, na Zona Oeste de Manaus. Ele é apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas na área.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.