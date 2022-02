Líder de facção é preso suspeito de matar jovem durante queima de fogos do CV em Manaus

Com os suspeitos foram aprendidos três armas de fogo e também várias porções de drogas. O caso foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

A Polícia chegou aos suspeitos após denúncia anônima de que Vitinho estaria andando armado no rip-rap e que ele seria o executor de Marley. Ao ser preso, ele confessou o crime e relatou a polícia que o mandante seria Laguna. O líder do CDN foi preso no condomínio Azalei, no bairro União da Vitória.

