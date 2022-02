Homem é condenado por matar prima e roubar celular para comprar cachaça no Amazonas

Segundo o delegado Paulo Barros, em depoimento, Fernando confessou a autoria do delito, e alegou que havia matado a vítima para roubar o celular da mesma. Ainda durante o interrogatório, o infrator alegou que jogou o corpo de Taís no rio e, em seguida, vendeu o celular pela quantia de R$ 100, para comprar bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, pois já havia uma ordem judicial em nome dele, expedida contra ele.

Manaus/AM - Fernando Rodrigues, de 31 anos, foi condenado pela Justiça do Amazonas a cumprir 21 anos, 3 meses e 5 dias. Ele é apontando como o autor da morte de Taís Rodrigues Teixeira no dia 31 de março de 2020, na Comunidade Benjamin Constant, na zona rural de Itacoatiara.

