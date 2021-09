Jovens são presos com armas e drogas em festa clandestina no Amazonas

O local foi descoberto após denúncia de vizinhos. Assim que os agentes chegaram, flagraram a aglomeração e na revista acharam com a dupla: uma pistola .380, um revólver calibre 22, 38 munições calibre 380, um carregador de pistola calibre 40; três cartuchos de espingarda calibre 20; além de duas balanças de precisão, uma caixa de som, um aparelho celular, um notebook, maconha (8 tabletes pesando 4,138 quilos) e oxi (2 tabletes com 2,038 quilos ), e a quantia de R$ 2.477 em espécie.

