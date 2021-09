Drogas são encontradas no forro de camarote de barco no Amazonas

Os policiais do 3° Grupamento da Polícia Militar (3° GPM/ 3° BPM), por volta de 12h30, realizavam uma revista de rotina na embarcação, que faz linha Japurá/Maraã/Manaus, e ao verificar o forro dc compartimento acharam os dois volumes com pouco mais de 1 Kg, cada.

Manaus/AM - Tabletes de maconha foram encontrados escondidos no forro do camarote de um barco nesse sábado (4), no município de Maraã, no interior do Amazonas.

