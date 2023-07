Jovem 'treme' ao ver Rocam e acaba preso com mochila cheia de armas no Amazonas

Durante revista pessoal, a polícia encontrou com ele uma espingarda calibre 16 de fabricação caseira, uma pistola com dois carregadores, 37 munições para pistola calibre 380 e sete para calibre 16, todas intactas.

A prisão foi efetuada por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). As equipes estavam em patrulhamento na cidade, quando viram na Rua W, o homem com uma mochila nas costas em atitude suspeita.

Manaus/AM - Um homem de 20 anos foi preso neste sábado (22), em Tabatinga, interior do Amazonas, durante a operação Hórus/Fronteira Mais Segura. Com o suspeito, os policiais encontraram duas armas e 44 munições para diversos calibres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.