Homem morre e outros três ficam feridos após cliente ser repreendido por fumar em bar

O crime ocorreu no bar Distrito 1340, local é frequentado por amantes de rock e de motocicletas, e segundo testemunhas, a confusão começou porque o suspeito estava fumando em locais não permitidos dentro do bar.

Um homem de 48 anos morreu e outros três ficaram feridos após o cliente de um bar ser repreendido por fumar no estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (22), no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, no Paraná.

