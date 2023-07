Operação destrói dragas usadas em garimpo ilegal no Vale do Javari, no Amazonas

Manaus/AM - Quatro dragas usadas para garimpo ilegal foram destruídas durante a operação Curaretinga IV, no Vale do Javari, no Amazonas.

Conforme o Comando Militar da Amazônia (CMA), as estruturas estavam em locais de difícil acesso e os agentes percorreram cerca de 740 quilômetros pelo rio até encontrarem as dragas.

Segundo o CMA, a ação visa combater a poluição dos rios. "Quatro dragas de garimpo ilegal foram neutralizadas, evitando, dessa forma, o agravamento do assoreamento dos rios e alterações no leito, além da turbidez das águas, poluição dos solos, contaminação por substância tóxicas, como o mercúrio", explicou.

Participaram da ação os Militares da do Comando Fronteira Solimões, 8º Batalhão de Infantaria de Selva, de Tabatinga, 16ª Base Logística, do 16º Pelotão de Comunicações, além de tropas daos Pelotões Especiais de Fronteira e agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).