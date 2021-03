Jovem tenta se esconder e acaba executado com 15 tiros em Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros segue com as investigações.

A vítima foi a quarta vítima de uma sexta-feira sangrenta no bairro Cidade de Deus, que registrou durante a tarde um duplo homicídio, pai e filho, e uma execução meia hora depois, em plena luz do dia.

A polícia informou que testemunhas relataram que homens armados estavam perseguindo o jovem pela rua, quando a vítima decidiu entrar em uma residência para escapar da morte, no entanto, foi alcançado e assassinado com 15 tiros, que atingiram cabeça, pescoço e braços.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.