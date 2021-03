PM resgata mais de 100 Kg de maconha após naufrágio de barco no Rio Negro

Manaus/AM - Cerca de 103 quilos de drogas foram encontradas na tarde de quinta-feira (4), flutuando no rio após naufrágio de uma embarcação que levava o carregamento, no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receberam denúncia anônima, informando um possível carregamento de drogas em uma embarcação, que passava no Rio Negro, em frente ao município.

Durante o patrulhamento fluvial, a equipe recebeu informações de ribeirinhos, que indicaram um naufrágio de uma embarcação, pela manhã, onde estavam embarcadas duas pessoas de nacionalidade estrangeira, possivelmente traficantes de drogas.

A equipe realizou buscas no local, quando visualizaram a embarcação submersa, na correnteza, presa entre as pedras, onde foi encontrado e resgatado um saco flutuando no rio, com 30 quilos de maconha tipo ‘skunk’.

A PM iniciou buscas na tentativa de localizar mais entorpecentes e, aproximadamente 20 km do local do naufrágio, pela tarde, moradores de uma Comunidade ao perceberem a presença da Polícia Militar, informaram ter resgatado dois materiais no rio, que estavam flutuando em frente a comunidade, e que suspeitavam que era droga.

Ao ser entregue, cerca de 70 kg, foi constatado que era substância semelhante ao entorpecente encontrado no local do naufrágio; e que o material era parte daquele carregamento.

Todo o material entorpecente foi levado para o DIP do município. Após ser pesado com a presença da Polícia Civil, foi registrado o total de 103 quilos e 450 gramas de maconha tipo ‘skunk’.