Jovem tenta se desfazer de drogas e é preso no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 26 anos foi preso neste domingo (20), no munícipio de Maués, interior do Amazonas. Ele é suspeito de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, o homem estava em atitude suspeita, que ao perceber a presença da viatura policial tentou se desfazer de um objeto jogando para dentro de sua residência, mas foi alcançado. Com ele, foi encontrado uma porção de maconha. Ao fazer buscas no local onde ele havia jogado o objeto, foi encontrado um pote contendo 38 trouxinhas de cocaína. Ao ser questionado, o jovem ainda confessou que guardava uma arma de fabricação artesanal.

O suspeito foi conduzido a 48º Delegacia Interativa de Polícia Civil do município de Maués para os procedimentos legais.