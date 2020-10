Jovem morre baleado dentro de casa durante tiroteio entre PMs e traficantes

Caio Gome Soares, um professor de Educação Física, de 23 anos, morreu ao ser baleado na manhã desta segunda-feira (19), dentro da casa onde morava, no bairro Catumbi, no Rio de Janeiro.

O jovem foi atingido por uma bala perdida durante confronto entre policiais e traficantes no Morro da Coroa. A irmã dele conta que o jovem estava deitado por volta das 7h, e decidiu levantar para pegar um copo de suco. Quando retornava para o quarto recebeu o disparo que atravessou a parede da casa.

Ele morreu nos braços da irmã de 24 anos. A mãe havia saído para trabalhar e foi avisada da tragédia por telefone. A família é paraibana e morava no Rio de Janeiro há 15 anos.

Caio dava aula para idosos e atuava em eventos locais, a mãe está destruída com a forma como os sonhos do rapaz foi destruído. A irmã conta que a polícia estava no local desde cedo à procura de traficantes.

A PM confirma e relata que foi chamada para o local após denúncias de que um policial teria sido vítima de criminosos e levado para dentro da comunidade. Após horas de buscas, o sequestro do agente não foi constatado pelas autoridades. O corpo de Caio foi levado para o IML e deve passar por perícia para saber de onde partiu a bala que o matou.