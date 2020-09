Jovem encontrada morta em kitnet de Manaus tinha 30 facadas pelo corpo

Manaus/Am - A jovem Emilaine Souza de Souza, de 20 anos, encontrada morta dentro de uma kitnet, no bairro da União, em Manaus, foi assassinada com pelo menos 30 golpes de arma branca, possivelmente faca. As informações são de peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas, que estiveram no local.

Ainda de acordo informações dos peritos, a maioria dos golpes foram nas costas, e do tórax pra cima; cabeça, nuca e pescoço, e ferimentos nas mãos, indicando que a mulher teria tentado se defender da arma usada para o crime brutal.

Emilaine foi encontrada pela irmã por volta das 18h desta terça-feira (29), dentro da kitnet onde morava. A chave estava ao lado de fora.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para coletar informações que possam chegar aos autores e motivações para o crime.