Com cabeça dilacerada, homem é encontrado jogado debaixo de ponte em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (30), debaixo da ponte do Educandos, no bairro de mesmo nome, na zona Sul de Manaus.

Segundo informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atua na região, a vítima estava com a cabeça dilacerada. Ele foi encontrado trajando um bermuda e uma camisa vermelha e estava jogado debaixo da ponte.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) também esteve no local e vai apurar as circunstâncias do crime.