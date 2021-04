Jovem é preso com pochete 'recheada' de drogas em Manaus

O jovem foi preso e, juntamente com a materialidade, foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

A prisão ocorreu após a equipe da 6ª Cicom receber denúncia anônima informando que o jovem comercializava drogas naquela região. Ao ser encontrado, o suspeito, que já possui passagem pela polícia, foi revistado, sendo encontradas com ele, dentro de uma pochete, 22 trouxinhas de maconha do tipo skunk, 24 trouxinhas de oxi, seis pinos de cocaína e 68 trouxinhas de pasta base de cocaína.

