Boate é multada em R$200 mil ao realizar festa clandestina em São Paulo

De acordo com o Sistema Globo, o evento foi convocado pelas redes sociais. A Vigilância Sanitária multou o estabelecimento em mais de R$ 190 mil por permitir pessoas sem máscara no local. Já o Procon aplicou outra penalidade de mais R$ 50 mil pelo descumprimento da lei antifumo em local fechado.

Três pessoas foram presas e uma boate, localizada na Zona Leste de São Paulo, foi multada em mais de R$200 mil ao ser flagrada realizando festa anônima com quase 100 pessoas sem máscara e sem obedece o distanciamento social no local.

