Jovem é presa ao vender drogas em casa em Manaus

Manaus/AM - Uma jovem de 25 anos foi presa, nesta segunda-feira (22), na comunidade Águas Claras, na zona norte de Manaus. Ela é suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a Segurança Pública (SSP-AM), após denúncia anônima através do site da SSP (www.ssp.am.gov.br) e pelo disque-denúncia 181, os policiais encontraram com aproximadamente 100 trouxinhas de drogas entre, oxi, cocaína e maconha. Ela vendia a droga em casa e era frequente a presença de usuários no local. Também foram apreendidos um dichavador, equipamento usado no processo de preparo do entorpecente, um aparelho celular e R$ 20 em espécie.

A suspeita e os materiais apreendidos na ação foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os procedimentos policiais foram feitos.