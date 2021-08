Jovem é morto e amigo é baleado enquanto assistiam jogo em bar de Manaus

Segundo a polícia, Lucas estava com um grupo de amigos em um bar, assistindo jogo de futebol, quando os criminosos desceram de um carro, modelo Ônix, de cor branca, e fizeram os disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Rogério foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O estado de saúde dele não foi divulgado. Após o crime, os suspeitos fugiram.

