Jovem é espancado ao roubar carrinhos de coleção de casa em Manaus

Um jovem de 20 anos foi espancado por populares após invadir e assaltar uma casa com mais dois comparsas na rua General Figueiredo, no Conjunto Lírio do Vale 1, na Zona Oeste.

Na ocasião, populares perceberam a ação e capturaram o homem durante tentativa de fuga do local. Com ele foram encontrados um celular, várias miniaturas de carros que pertenciam à coleção do dono da casa e R$ 720 em espécie.

O suspeito levou uma surra dos vizinhos até a chegada da polícia. Os parceiros de crime dele, um homem e uma mulher conseguiram escapar e o abandonaram no local.