Jovem é assassinado por barrar clientes sem máscaras em supermercado

O comerciante Daniel Pereira dos Santos, 24, foi assassinado na noite dessa segunda-feira (22) dentro do supermercado da família, após se negar a atender três clientes que tentaram entrar sem máscaras no estabelecimento.

De acordo com o Uol, a mãe do jovem explicou que os homens foram barrados por Daniel por conta das medidas restritivas e que o jovem explicou que o estabelecimento poderia ser multado se ele autorizasse a entrada deles sem o uso do equipamento.

O trio se alterou e iniciou uma discussão, mas depois se retirou do local. Minutos depois um dos homens voltou armado e fez vários disparos contra a vítima. Um deles atingiu o pescoço de Daniel, ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

A polícia tenta identificar e prender o suspeito do crime. A família do jovem está revoltada com a morte precoce e a banalidade com a qual Santos perdeu a vida.