Jovem é assassinado enquanto comemorava vitória de time em choperia de Manaus

Câmeras de segurança de comércios próximos devem ajudar a polícia a fazer o reconhecimento do autor do homicídio.

Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, Carlos estava acompanhado de amigos e da namorada, comemorando a vitória de um time de futebol, quando o assassino, se passando por cliente, entrou no local, pediu informações de funcionários sobre produtos do estabelecimento, e informou que iria sentar em uma das mesas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.