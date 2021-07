Jovem é achado decapitado em área vermelha de Manaus

Manaus/AM - Um jovem identificado como Felipe Santiago foi encontrado decapitado na manhã desta sexta-feira (2), na rua Teotônio Vilela, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Moradores que saiam para trabalhar, por volta das 6h30, tomaram um susto ao se deparar com o corpo do homem enrolado em um saco preto às margens da via.

A polícia foi acionada e ao chegarem, os peritos constataram que Filipe estava sem a cabeça. Ele foi executado em outro local e desovado na rua, possivelmente durante a madrugada. O membro foi achado dentro do saco no local.

Vilela morava com a mãe no mês bairro e segundo a irmã, estava sendo ameaçado há algum tempo. No momento em que foi encontrado, ele usava uma farda de mototaxista. A polícia vai investigar o crime bárbaro.