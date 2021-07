Irmãos são procurados por tocarem terror durante assalto no Amazonas

“Os indivíduos tentaram abrir a porta do veículo, mas não tiveram sucesso, então eles efetuaram os tiros que atingiram o vidro lateral esquerdo do motorista. Eles levaram celulares e joias das vítimas. Toda a ação criminosa foi flagrada por meio de câmeras de segurança das proximidades do local”, contou o delegado.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, na ocasião do crime, os infratores, portando arma de fogo, abordaram um carro Mitsubishi Triton, de cor preta, que estavam três pessoas, e efetuaram disparos em direção ao veículo.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de Gabriel dos Santos Pens, 24, e Tiago Pens da Silva, 21, por roubo de joias e celulares. O crime ocorreu na quarta-feira (30), por volta do meio-dia, em Coari.

