Jovem achado em mata foi torturado e executado com tiro na cabeça em Manaus

A mãe esteve no local, onde reconheceu o corpo do filho após receber uma foto dele que circulava em grupos de aplicativos.

De acordo com os peritos, o rapaz estava com o corpo enrolado por panos e fita adesiva. Antes de ser morto, ele foi agredido e torturado.

Manaus/AM - O jovem Gilerson Silva de Oliveira, 24, achado morto em uma mata no bairro Dom Pedro, hoje (14), foi torturado e executado com um tiro na cabeça.

