Irmãos são presos suspeitos de matar parentes com ‘pé de cabra’ no Amazonas

Manaus/AM - Dois irmãos, de 22 e 25 anos, foram presos, nesta segunda-feira (13), suspeitos de envolvimento em duplo latrocínio de um jovem, 20, e de um adolescente, 14, com golpes de ‘pé de cabra’ no município de Coari, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado José Barradas, o duplo latrocínio ocorreu na quinta-feira (9), em um sítio. Os suspeitos, que são parentes das vítimas, chegaram no local com um pé de cabra e desferiram vários golpes nas cabeças das vítimas, que morreram no local.

Mais informações sobre o caso serão repassadas durante coletiva de imprensa na Delegacia Geral.