Irmãos mataram os primos para roubar TV de sítio no Amazonas

Manaus/AM - O caseiro Mateus Silva dos Santos, 20, e o adolescente José Henrique da Silva Cruz, 14, foram mortos com golpes de pé de cabra na cabeça durante um assalto em um sítio no município de Coari, interior do Amazonas. O crime aconteceu na quinta-feira (9) e os suspeitos são primos das vítimas.

Os irmãos Jair Negreiros dos Santos, 25, conhecido como “Roxo”, e Odair Negreiros dos Santos, 22, vulgo “Bola”, foram presos suspeitos no duplo latrocínio.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da delegacia de Coari, os irmãos chegaram no sítio com barra de ferro e um pé de cabra para roubar os itens para vender e pagar dívidas.

“Eles entraram no sítio e desferiram golpes no caseiro que morreu na hora. Enquanto os suspeitos pagavam os materiais, o adolescente acordou e também foi morto para não testemunhas sobre o crime”, explicou.

Jair e Odair foram reconhecidos pela Polícia Civil após serem vistos em imagens de câmeras de segurança. Os irmãos foram presos em flagrante. zenir Nogueira dos Santos, 55, também foi preso suspeito de crime de receptação dos objetos furtados.