Irmãos são presos suspeitos de esfaquear homem por vingança no Amazonas

Manaus/AM - Os irmãos Lucas Silva do Nascimento, 28, e Mauro do Nascimento, 25, foram presos em flagrante, nesta terça-feira (3), suspeitos de tentarem matar um homem, de 32 anos, por vingança na rua Walter Smith Pereira, bairro Eduardo Braga, no município de Carauari, interior do Amazonas.

De acordo com o escrivão de polícia Emerson Cardoso, gestor da 65ª DIP, as prisões ocorreram nas ruas São José e Antônio Camelo Dias, situadas nos bairros Eduardo Braga e Janjão.

“A motivação do crime seria vingança, pois segundo os autores, a vítima, há aproximadamente 13 anos, desferiu golpes de arma branca em Lucas, o acertando na região do abdômen. Após o crime, a dupla, que são irmãos, empreendeu fuga, em um flutuante nas proximidades do porto da cidade, mas foram localizados e presos na tarde daquele mesmo dia, a partir de denúncias realizadas por populares”, disse.

Lucas e Mauro responderão por tentativa de homicídio e ficarão à disposição do Poder Judiciário.