Irmãos são presos por matarem índio da mesma aldeia a facadas no Amazonas

Manaus/AM - Dois indígenas identificados como Aki Aguiar Kulina, 36, e Wara Kulina, 38, foram presos nesta sexta-feira (30), acusados de matarem o índio Jibamar Tonoro Kulina, 50, e ferirem gravemente Edir Pedro de Souza, 53, no Lago Português, no município de Eirunepé, no Amazonas.

De acordo com informações repassadas pelo investigador Gonzaga Júnior, o grupo estava bebendo junto e teria se desentendido. Durante a confusão, os irmãos puxaram uma faca e atacaram, Jibamar e Edir.

Jibamar, lutou contra os irmãos e ainda conseguiu ferir Aki, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Edir foi socorrido e encaminhado a um hospital. Os suspeitos tentaram fugir para aldeia em uma canoa, mas foram flagrados pelos policiais e presos. Eles vão responder por homicídio e tentativa de homicídio.