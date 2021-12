Idoso ofereceu comida e R$ 20 para atrair e estuprar crianças em Manaus

Manaus/AM - O idoso de 67 anos, preso por estuprar duas crianças de 9 e 10 anos, atraiu as vítimas com comida e a quantia de R$ 20.

Segundo a polícia, as testemunhas revelaram em depoimento que o acusado chamou as duas para comer na casa dele, na rua Pedro Botelho, no Centro.

A sós com elas no imóvel, ele passou as mãos nas partes íntimas delas e disse que pagaria R$ 20 para cada uma que fizesse sexo com ele.

Após denúncia de vizinhos, a polícia foi até o endereço dele e encontrou as meninas escondidas debaixo da cama. O idoso foi preso em flagrante e vai responder por estupro de vulnerável.