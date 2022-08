Idoso é feito refém após marcar encontro com mulher em app de relacionamento

À polícia, a vítima contou que marcou um encontro com a mulher e ao chegar no local foi abordado dois homens. Ele foi sequestrado para um cativeiro e horas depois foi liberado. No entanto, passou momentos de terror ao ser agredido e ter o celular roubado, além de ter sido obrigado a informar as senhas das contas bancárias para realizar transferências e empréstimos.

Um idoso de 68 anos foi feito refém após marcar um encontro amoroso com uma mulher em um aplicativo de relacionamento. O caso ocorreu neste domingo (14) no Jardim Paulistano, em São Paulo. Um casal foi preso pelo crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.