Idoso é encontrado morto em rio no Amazonas

Alexandre costumava ser visto embriagado com frequência no local e vizinhos temiam que caísse no rio, uma vez que a área onde ele foi achado é completamente escura e sem iluminação alguma.

Manaus/AM - Um idoso, de 65 anos, identificado como Alexandre Vasconcelos, foi encontrado boiando morto no rio, nas proximidades do município de Iranduba, na manhã desta segunda-feira (3).

