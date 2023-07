Fim de semana no Amazonas é marcado por mais de 30 prisões

No município de Carauari, policiais militares prenderam um homem, de 24 anos, pelo crime de tráfico de drogas, com o suspeito foram encontradas 34 trouxinhas de cocaína, um celular e uma balança de precisão. O homem foi levado para a 65ª DIP.

Policiais militares prenderam um homem, de 27 anos, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Lago Azul, na zona norte. Os policiais encontraram em posse do infrator 29 pinos de cocaína e R$ 36. O homem foi conduzido ao 6º DIP.

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, na sexta-feira (30), por Policiais Militares da 18º Cicom no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. Com a dupla, foram apreendidas 49 porções de cocaína, 30 trouxinhas de óxi e R$ 29. Os adolescentes foram levados para a Deaai.

Na sexta-feira (30), um homem, de 46 anos, foi preso por policiais militares pelo crime de tráfico de drogas, no porto de Manaus, zona sul. Com o suspeito foram encontrados oito quilos de maconha, dois quilos de oxi, 500 gramas de cocaína e R$1.360 em espécie. O homem foi encaminhado ao 1º DIP.

Manaus/AM - Entre a manhã de sexta-feira (30) e as primeiras horas desta segunda-feira (3), 31 pessoas foram presas e quatro adolescentes foram apreendidos em Manaus e nos municípios de Atalaia do Norte, Autazes, Boca do Acre, Carauari, Envira, Itacoatiara, Tabatinga e Tapauá.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.