Iate de luxo avaliado em mais de R$ 3 milhões é apreendido pela PF em Manaus

Manaus/AM - Em continuidade à Operação Fair Play, que investiga o "golpe do empréstimo" no Amazonas, um iate de luxo, avaliado em mais de R$ 3 milhões, foi apreendido por agentes da Polícia Federal (PF) em uma marina, na zona Oeste de Manaus. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (26).

O iate apreendido é um modelo Azimut 60 Fly, com 20 metros de comprimento e capacidade para 12 pessoas. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na última quinta-feira (21).

A apreensão do iate é um importante passo na investigação da Operação Fair Play. O barco é um bem de luxo que pode ter sido adquirido com o dinheiro obtido com os crimes investigados pela operação.

Ações da PF

Além da apreensão do iate, a Polícia Federal também realizou outras ações na Operação Fair Play. Em 16 de outubro de 2022, dois foragidos da operação foram presos.

Em 21 de outubro de 2022, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão na 2ª fase da operação. Na ocasião, foram apreendidos cinco veículos de luxo, estimados em R$ 2,3 milhões.

A Polícia Federal segue dando continuidade à Operação Fair Play.