Homem é preso após manter ex-namorada refém com arma na cabeça em Manaus

Maxjunior foi autuado em flagrante por cárcere privado, ameaça no âmbito da violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e ficou à disposição do Poder Judiciário.

A vítima foi mantida em cárcere privado sob ameaça. Após os familiares dela tomarem conhecimento do fato, entraram em contato com a DEHS, que de imediato, realizou uma ação de resgate.

“Ele mirou a arma na cabeça da mulher e exigiu que ela reatasse o relacionamento com ele. Para a vítima não ter sua vida ceifada, retornou para a casa do infrator”, disse o delegado.

O crime ocorreu na última sexta-feira (22) e de acordo com o delegado Ricardo Cunha, foi motivado por Maxjunior não aceitar o fim do relacionamento.

Manaus/AM - Maxjunior Carvalho Pinheiro, 23, foi preso após invadir a casa da sua ex-namorada, de 30 anos, fazê-la refém e ameaçá-la de morte com uma arma na cabeça, na rua Albânia, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.